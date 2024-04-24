Власть 24 апреля 2024, 08:49 СФ определится с кандидатами в правительство к 20 мая Матвиенко: СФ определится с предложенными Путиным кандидатами в кабмин к 20 мая РИА «Новости»

Читать 360 в

Члены Софеда к 20 мая определятся по предложенным президентом Владимиром Путиным кандидатам в силовой блок нового правительства, заявила спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Могу сказать, что затяжки с представлением кандидатов на руководителей силовых и правоохранительных органов не будет», — подчеркнула Матвиенко.

Реклама

По ее словам, нужно сформировать правительство, чтобы все заняли свои места и включились в работу. Спикер Совфеда не стала называть фамилии предлагаемых кандидатов, сославшись на умение хранить секреты.

Согласно Конституции, Госдума утверждает премьер-министра, его замов и членов кабмина. Глав МВД, МЧС, Минобороны, МИД и Минюста утверждает президент после консультаций с членами верхней палаты парламента.

Ранее источник в правительство заявил, что вице-премьер Андрей Белоусов не будет работать в Счетной палате России.