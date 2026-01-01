Матвиенко рассказала о социальных законах, вступивших в силу с 1 января

Матвиенко: законы о соцзащите многодетных семей вступили в силу с 1 января

С 1 января 2026 года в России вступили направленные на социальную защиту семей с детьми законы. Об этом в эфире телеканала « Россия 1 » рассказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Мы внесли изменения в Налоговый кодекс. Теперь сотрудник с 1 января не будет платить налоги с выплат в связи с рождением ребенка — до миллиона рублей. Раньше было всего 50 тысяч», — сообщила она.

Матвиенко добавил, что в России изменили методику расчета страхового стажа родителей многодетных семей в соответствии с новыми законами.

«Одному из родителей существенно увеличат пенсии. Это важно, воспитание детей — большой труд», — подчеркнула спикер Совфеда.

Матвиенко напомнила, что получившие звание «Мать-героиня» женщины с 1 января начнут получать большой пакет мер социальной поддержки.

«За их личный важный, государственный, я бы сказала, труд начнут получать широкий пакет поддержки, приравненный к Героям Труда», — заключила глава верхней палаты парламента.

