Матвиенко рассказала о личной заинтересованности Путина в поддержке семей | 360°

Общество 25 апреля 2024, 11:32 Матвиенко рассказала о личной заинтересованности Путина в поддержке семей Матвиенко: Путин следит за выполнением соцобязательств, для него это личная тема РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин лично проконтролировал решение социальных задач и поддержку семей на государственном уровне. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила об этом в интервью РИА «Новости».

Улучшение благосостояния россиян, по словам Валентины Матвиенко, объявили приоритетным направлением госполитики. Она заявила, что особый акцент сделали на улучшении демографической ситуации и поддержке семей с детьми. Спикер Совфеда сказала, что Владимир Путин непосредственно участвовал в разработке мер поддержки и отслеживал их реализацию.

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«Президент занимается всеми вопросами, но вот эта тема, она его личная. И он следит за тем, как выполняются социальные обязательства перед нашим населением, несмотря ни на что, и как поддерживаются семьи с детьми», — сказала она.

Валентина Матвиенко призвала стимулировать рост рождаемости дополнительными мерами. По ее мнению, важно ввести моду на семьи с двумя-тремя детьми.