Матвиенко призвала сделать процедуру развода в России более гуманной

Матвиенко: развод в России не должен быть слишком простым

Процедура развода не должна быть слишком простой, особенно если дело касается семей с детьми. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на III Всероссийском муниципальном форуме «Малая родина — сила России» .

Она сравнила российскую практику с порядками в западных странах и отметила, что во Франции и Великобритании развод занимает не менее двух лет. В России же супругам часто хватает одного заявления, даже при наличии детей.

При этом спикер Совфеда подчеркнула, что не призывает ужесточать законодательство. Она предложила внимательнее относиться к бракоразводному процессу и сделать его более гуманным.

«Не торопиться. Погорячились, поссорились, а страдают-то дети. Как-то надо посмотреть, чтобы эта процедура была более гуманной», — сказала Матвиенко.

По ее мнению, к разводу следует подходить так же вдумчиво, как к процедуре прерывания беременности. Матвиенко напомнила о практике «недели тишины», когда с женщиной работают психологи и врачи, которые объясняют последствия решения.

Эти слова она адресовала генеральному директору ВЦИОМ Валерию Федорову после его выступления о причинах, которые мешают россиянам создавать семьи и заводить много детей. Среди них он назвал жилищные проблемы, финансовые трудности, отсутствие накоплений и негибкий график работы.

Матвиенко согласилась, что материальные условия остаются важным фактором, но добавила, что для роста рождаемости стране также нужно укреплять ценности семьи и материнства. Она привела в пример Европу с более высокими доходами, но с низкой рождаемостью.

«У нас самая большая страна в мире, и нам не хватает людей, чтобы ее содержать, обрабатывать, развивать экономику, обеспечивать безопасность. Для нас поэтому это стратегическая задача», — заключила председатель Совфеда.

Ранее адвокат Александр Барканов опроверг распространенное мнение о том, что при разводе суд отдает детей матери автоматически. По его словам, решение о месте проживания ребенка принимают с учетом его интересов и мнения.