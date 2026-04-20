Адвокат Барканов отметил, что суд учитывает интересы детей при разводе родителей

Адвокат Александр Барканов развеял распространенный миф о том, что при разводе матери автоматически отдают предпочтение в воспитании детей. В интервью NEWS.ru он подчеркнул, что суд принимает решение о том, с кем останутся дети, основываясь на их интересах и желаниях.

По словам адвоката, суд учитывает возраст ребенка, его привязанность, личные качества и условия жизни каждого из родителей. Также важна возможность воспитывать и развивать ребенка. Адвокат подчеркнул, что участие органов опеки обязательно.

Ранее психолог Евгения Заяева заявила, что постоянные конфликты между родителями могут вызывать невротические реакции у детей, такие как заикание и кожные заболевания.