Матвиенко предложила сделать день инаугурации президента выходным | 360°

Общество 07 мая 2024, 13:34 Матвиенко предложила сделать день инаугурации президента выходным РИА «Новости»

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День инаугурации президента России необходимо сделать выходным днем. С таким предложением в эфире Первого канала выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Такие серьезные события происходят раз в шесть лет. Мне кажется, стоит подумать о том, чтобы сделать для людей этот день по-настоящему праздничным, выходным», — сказала она.

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Политик отметила, что выходной день можно передвинуть из каких-либо длинных каникул, традиционных в календарном году.

«Все люди должны ощутить, что в нашей стране это важнейшее событие, а не просто некая церемония. Будущее России во многом будет зависеть от этого. Подумаем про это, может быть, выйдем с таким предложением», — заключила Матвиенко.

Инаугурация Владимира Путина в качестве президента России прошла ранее во вторник в Большом Кремлевском зале. Свою торжественную речь глава государства завершил словами «Вместе победим!».