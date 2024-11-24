Матвиенко предложила новую программу для повышения демографии

Матвиенко предложила ввести программу «Десятилетие семьи»

Фото: РИА «Новости»

Достижение желаемых результатов в семейной и демографической политике требует времени, поэтому в России необходимо ввести программу «Десятилетие семьи». С такой инициативой выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Полный текст ее обращения опубликовали на сайте верхней палаты парламента.

Матвиенко напомнила, что в последний раз Год семьи в России объявляли 16 лет назад. За это время в национальный проект «Демография» внесли большое количество изменений, которые дали положительное влияние, но не привели к радикальному улучшению ситуации.

«Для большей эффективности нам необходимо Десятилетие семьи по аналогии с Десятилетием детства и Десятилетием науки», — заявила спикер Совфеда.

Она подчеркнула, что семейная политика не дает быстрых результатов и требует большого вложения ресурсов и времени.

Матвиенко обратила внимание, что президент России Владимир Путин в ходе обращения к Федеральному собранию обозначил цели семейной и демографической политики на ближайшие 12 лет. Поэтому требуется новая программа, которая предусмотрит проведение единых и скоординированных действий всех участников.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал демографические проблемы одним из главных вызовов для России. Он подчеркнул, что решение вопроса повышения рождаемости остается приоритетным для властей страны.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте