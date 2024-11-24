Матвиенко предложила новую программу для повышения демографии

Достижение желаемых результатов в семейной и демографической политике требует времени, поэтому в России необходимо ввести программу «Десятилетие семьи». С такой инициативой выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Полный текст ее обращения опубликовали на сайте верхней палаты парламента.

Матвиенко напомнила, что в последний раз Год семьи в России объявляли 16 лет назад. За это время в национальный проект «Демография» внесли большое количество изменений, которые дали положительное влияние, но не привели к радикальному улучшению ситуации.

«Для большей эффективности нам необходимо Десятилетие семьи по аналогии с Десятилетием детства и Десятилетием науки», — заявила спикер Совфеда.

Она подчеркнула, что семейная политика не дает быстрых результатов и требует большого вложения ресурсов и времени.

Матвиенко обратила внимание, что президент России Владимир Путин в ходе обращения к Федеральному собранию обозначил цели семейной и демографической политики на ближайшие 12 лет. Поэтому требуется новая программа, которая предусмотрит проведение единых и скоординированных действий всех участников.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал демографические проблемы одним из главных вызовов для России. Он подчеркнул, что решение вопроса повышения рождаемости остается приоритетным для властей страны.