Матвиенко объяснила, для чего нужен новый федеральный округ

Появление нового федерального округа в России усовершенствует систему государственного управления. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила на пресс-конференции, что решение по этому вопросу может принять только президент, сообщил «Интерфакс» .

«Эта тема действительно обсуждается в СМИ, в экспертном сообществе. Но, на мой взгляд, такой вариант нельзя исключать, он возможен для более эффективного государственного управления», — сказала она.

Матвиенко поддержала идею объединить Крым, Запорожскую, Херсонскую области, Донецкую и Луганскую народные республики в один федеральный округ. При этом она обратила особое внимание, что решение вопросов государственного устройства — прерогатива президента, а у Совфеда таких полномочий нет.

Однако, по ее мнению, пока рано этим заниматься. Матвиенко призвала вернуться к теме нового округа после завершения спецоперации.

Крымский федеральный округ предлагали создать с 2022 года — после вхождения в состав РФ Донбасса и Новороссии.