Маткапитал предложили тратить на лечение родителей

Возможности использования материнского капитала стоит расширить, чтобы родители могли на эти деньги лечить не только детей, но и себя. Об этом 360.ru заявил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

Депутат направил предложение зампреду правительства Татьяне Голиковой. Парламентарий объяснил, что многие семьи сталкиваются с медицинскими расходами, которые не покрывает полис ОМС. Чернышов предложил принять меры и снять финансовое бремя с россиян с детьми, выбирающими между оплатой лечения и другими жизненно важными расходами.

«Ведь когда родители получают своевременную медицинскую помощь, они быстрее возвращаются к работе, что способствует стабильности семейного дохода», — подчеркнул он.

По словам Чернышова, здоровые родители смогут больше времени уделять детям и лучше их воспитывать. Подобные нововведения уже доказали свою эффективность в Томской области, где родители тратят на лечение детей деньги из маткапитала, добавил он. По его мнению, если такая практика распространится на федеральном уровне, это послужит важным шагом для улучшения демографической ситуации в стране.

Ранее комитет Госдумы по строительству и ЖКХ рекомендовал дать возможность тратить маткапитал на образование родителей. В случае принятия инициатива поможет семьям увеличить свои доходы, отметили авторы законопроекта.