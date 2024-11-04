Маткапитал предложили тратить на образование родителей

Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ предложил Министерству труда разрешить тратить средства материнского капитала на образование родителей. Об этом «Известиям» рассказал зампред комитета Сергей Колунов.

Законопроект предусматривает, что маткапитал можно направить на образование целиком или частично, при этом деньги можно потратить на любые уровни образования и любые специализации.

Подобная инициатива позволит семьям увеличить свои доходы, считают инициаторы законопроекта.

«Сегодня, например, первоначальный взнос по ипотеке существенно увеличен банками, и в этой ситуации уместно расширить те направления, куда маткапитал может пойти», — пояснил Колунов.

В конце октября член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб выступила за ускорение получения средств маткапитала после рождения ребенка.