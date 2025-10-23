Маткапитал на второго ребенка предложили увеличить почти до миллиона рублей

В ОП предложили повысить маткапитал на второго ребенка почти до миллиона рублей

Материнский капитал на второго ребенка в России должен быть не меньше 912 тысяч рублей. Об этом ТАСС заявил глава комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи и детей Сергей Рыбальченко.

По его словам, родители задумываются меньше о втором ребенке, когда берут ипотеку после рождения первенца.

«Добавка на второго ребенка мало стимулирует семьи к пополнению, не такая большая. Я считаю, что важно существенно увеличить размер маткапитала на второго ребенка», — сказал председатель комиссии ОП.

Рыбальченко уточнил, что размер маткапитала на второго ребенка должен быть не менее 912 тысяч рублей. Сейчас семья получает такую сумму на второго ребенка, только если первенец родился до 1 января 2020 года.

Сумма сертификата на первенца в 2025 году составляет 690 тысяч рублей. При рождении второго ребенка семья дополнительно может получить почти 222 тысяч рублей, если уже получала маткапитал.

Ранее в России предложили отказаться от индексации маткапитала на первенца.