Матери в Тюмени с начала года отказались от 7 новорожденных

За 2025 год в Тюменской области зарегистрировали семь случаев отказа матерей от младенцев. Об этом Ura.ru сообщили в департаменте социального развития региона.

За 3,5 года жительницы Тюмени подписали отказы от более 50 младенцев.

За последние годы число таких случаев снижается. В 2022 году матери оставили 17 младенцев, а в 2023 — 14. За прошлый год от детей отказались 15 матерей.

Ранее в Госдуме отказались принять инициативу о дополнительных выплатах для женщин, ставших матерями в возрасте до 24 лет.

Член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, что нет смысла устанавливать возрастные ограничения для получения государственной поддержки. По ее словам, главное, чтобы ребенок родился в состоявшейся семье.