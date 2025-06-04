Госдума отказалась повышать материнский капитал для молодых матерей

Государственная дума отклонила инициативу о дополнительных выплатах для женщин, ставших матерями в возрасте до 24 лет. Член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с сайтом Lenta.ru выразила мнение, что установление возрастных ограничений для получения поддержки при рождении первого ребенка нецелесообразно.

«Какая разница, когда мама родила: в 24 или в 30? Важно, чтобы ребенок появился на свет. Главное, чтобы семья состоялась», — отметила депутат.

Ранее предложение увеличить размер выплат за первого ребенка для молодых женщин до 24 лет на миллион рублей внесла председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова. Также стало известно, что беременные студентки в Санкт-Петербурге начнут получать финансовую поддержку. Эти меры предназначены для девушек, обучающихся очно и готовящихся стать матерями.