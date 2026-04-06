Россиянку спустя 5 месяцев спасли из плена в мошенническом кол-центре Мьянмы

В Мьянме освободили россиянку, которую пять месяцев незаконно удерживали в мошенническом кол-центре в населенном пункте Метта Лин Мьяйн в районе города Мьявади. Об этом сообщили в пресс-службе посольства России в Мьянме.

Сейчас освобожденную готовят к репатриации — 7 апреля женщину направят в Таиланд, откуда она вернется в Россию.

Ее освободили совместными силами сотрудников посольства России в Мьянме, представителя МВД России во Вьетнаме с аккредитацией в Мьянме и Лаосе, а также мьянманских правоохранительных органов и военнослужащих. Персональные данные освобожденной женщины уже передали ее родственникам.

В феврале в Таиланде задержали россиянина за вербовку граждан СНГ в мошеннические кол-центры. Он носил накладную бороду и обманом отправлял людей в рабство в Мьянму.