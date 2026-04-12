Мать пропавшего Героя России Асылханова рассказала о сыне

РЕН ТВ: у пропавшего Героя России Асылханова не было врагов и вредных привычек

У пропавшего Героя России Алексея Асылханова не было ни вредных привычек, ни врагов, которые могли стать причиной его исчезновения. Об этом РЕН ТВ заявила мать молодого человека Татьяна, узнавшая о пропаже сына от снохи.

Женщина отметила, что 23-летний участник СВО отличался дружелюбным и спокойным характером. В день исчезновения, 3 апреля, он взял с собой документы, но оставил дома смартфон.

Следователи осмотрели квартиру, откуда ушел молодой человек, и в рамках расследования продолжают допрашивать свидетелей. Татьяна добавила, что пока не располагает никакой информацией о ходе следствия.

Супруга пропавшего бойца рассказывала, что Алексей в день пропажи вел себя как обычно. Через два дня, 5 апреля, они собирались отмечать годовщину свадьбы. По ее словам, пока нет зацепок, что именно могло произойти с мужем.