Мать неделю лечила дочь от редкой болезни из-за фломастера

Жительница Томска неделю лечила 10-летнюю дочь от редкого аллергического заболевания, из-за которого у девочки розовели круги под глазами. Оказалось, что школьница просто рисовала их фломастером, чтобы не ходить в школу, сообщил телеграм-канал Baza .

Девочка — аллергик, поэтому мать сразу насторожилась, когда у дочери появились покраснения на веках, тошнота и температура.

С каждым днем круги становились ярче, ребенок ходил к разным врачам, но те не могли поставить диагноз. Медики даже предполагали редкое заболевание потовых желез и предлагали госпитализацию.

На пятый день женщина напрямую спросила дочь, и та призналась: красила веки новыми фломастерами и растушевывала их, чтобы не идти в школу. Мать не стала ругать школьницу, вспомнив, что и сама в детстве притворялась больной.

Девочка пообещала больше так не делать. Врачи подтвердили, что со здоровьем ребенка все в порядке.

