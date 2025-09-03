Психолог Губанова отметила, что нежелание ребенка ходить в школу может быть связано с буллингом или трудностями в учебе

После летнего отдыха многие дети не хотят возвращаться к учебе. Они жалуются на плохое самочувствие и выражают свое нежелание идти в школу. С этой проблемой часто сталкиваются родители. Психолог Галина Губанова в интервью KP.RU рассказала, как помочь ребенку преодолеть этот этап.

Специалист отметила, что некоторые дети начинают симулировать болезнь, а у других на фоне стресса появляются реальные болевые ощущения.

Одной из частых причин нежелания ходить в школу являются трудности в учебе. Ребенок может стесняться плохих оценок или не справляться с материалом. Психолог советует оказать помощь с домашними заданиями или организовать дополнительные занятия с репетитором.

Еще одной причиной может быть проблема с отношениями в классе. Буллинг или конфликты с одноклассниками могут заставить ребенка избегать школы.

Губанова рекомендует сначала поговорить с ребенком, чтобы выяснить, что происходит. В случае серьезных проблем стоит обратиться к классному руководителю или рассмотреть возможность перевода в другой класс.