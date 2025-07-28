Мать иноагента Глуховского стала одной из богатейших пенсионерок в России

Мать писателя Дмитрия Глуховского* стала одной из самых богатых пенсионерок России. Иноагент оформил на нее трехкомнатную квартиру в Олсуфьевском переулке в Хамовниках за 200 миллионов рублей, сообщил Telegram-канал Shot .

Общая стоимость недвижимого имущества 72-летней женщины составляет теперь почти полмиллиарда рублей. По документам она также владеет двумя элитными квартирами на Петровке в центре Москвы общей стоимостью 210 миллионов рублей. Еще у нее есть загородный дом в Одинцовском районе за 30 миллионов рублей.

При этом женщина не может оплачивать коммунальные услуги за содержание недвижимости, задолжав около 360 тысяч рублей. Она апеллировала в суде, но проиграла и сейчас официально числится должницей.

Ранее стало известно, что Глуховский* с 2021 года получал средства от иностранных компаний. Его спонсировали из Бельгии, Германии и Австрии.

*Признан в России иностранным агентом.