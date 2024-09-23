Глуховский получал деньги от иностранных организаций с 2021 года

Финансирование от иностранных компаний писатель Дмитрий Глуховский* получал не только в 2022 году, но и в 2021-м, это стало причиной внесения его в список иностранных агентов. Об этом сообщило РИА «Новости» .

По данным Росфинмониторинга, Глуховский* в декабре 2021 года получил в одной транзакции 6373 тысячи рублей от компании Joel Gotler Associates Inc (Австрия). А в период с октября 2021 года по февраль 2022 года он также получил 28 572 тысячи рублей в 37 транзакциях от Nibbe Bettina Barbara (Германия).

В документах суд сообщил, что финансирование Глуховский* получал не только из Австрии и Германии, но и из Бельгии, и оно продолжалось до марта 2022 года.

По данным следствия, Глуховский* размещал в своих социальных сетях видеоролики с фейками о Вооруженных силах России.

Ранее писатель не смог обжаловать решение суда и снять с себя статус иностранного агента. Верховный суд рассмотрел его жалобу 19 сентября.

*признан в России иностранным агентом