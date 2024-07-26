MK.RU: квадроберов в России сменили террианцы

Российские подростки начали идентифицировать себя как квадроберы и агроквадроберы, а теперь обратились к новой субкультуре — террианцам. Об этом новом направлении среди молодежи Краснодарского края рассказала одна из местных жительниц, поведавшая о нюансах в видео, опубликованном в Telegram-канале «Краснодар и край», сообщил MK.RU .

Все эти подростковые течения объединяет стремление юных людей отождествлять себя с животными. Квадроберы, например, часто носят ушки и хвостики, имитируют повадки животных, передвигаются на четвереньках и даже пробуют есть корм для животных.

Теперь же террианцы, пришедшие на смену пушистым квадроберам и агроквадроберам, представляют собой нечто иное. Это существа, которые, кажется, достигли внутреннего покоя. Они описываются как милые, мягкие и пушистые, а также совершенно мирные, если верить рассказам подростков.