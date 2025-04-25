Мать бойца СВО решили депортировать из-за ошибки в паспорте

Мать участника специальной военной операции из Тюмени захотели депортировать в Узбекистан. Об этом сообщило издание «Тюмень Онлайн» с ссылкой на заместителя председателя Общественной наблюдательной комиссии Тюменской области Юрия Рябцева.

По данным источника издания, Наиля Портнова родилась в Узбекской ССР в 1962 году, а после распада Союза переехала в Тюменскую область вместе с семьей. Получить российский паспорт женщина не смогла из-за ошибки в имени в документе.

Портнова обращалась за помощью к чиновникам и депутатам, однако решить проблему не удалось. МВД в феврале приняло решение о депортации Портновой. В настоящее время она находится в центре временного содержания для иностранных граждан в ожидании высылки из страны.

Сын Портновой принимает участие в СВО, а муж давно скончался. Рябцев направил обращения полпреду в Уральском федеральном округе Артему Жоге, прокурору региона Александру Попову и уполномоченному по правам человека Олегу Датских.

Ранее на сайте МВД появился реестр контролируемых лиц для мигрантов.