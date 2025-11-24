Мать 18 детей Надежда Осяк умерла в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону скончалась супруга протоиерея Иоанна Осяка, мать-героиня Надежда Осяк. О ее смерти сообщил мэр города Александр Скрябин в своем Telegram-канале .

Он напомнил, что в этом году президент Владимир Путин присвоил Надежде Осяк звание «Мать-героиня» за большой вклад в укрепление института семьи и воспитание детей. Вместе с супругом Иоанном Осяком она воспитала 18 детей.

Скрябин выразил соболезнования родным, отметив, что память о Надежде Осяк навсегда останется частью истории донской столицы.

В июле в пресс-службе правительства сообщили, что с января введут ряд новых льгот и выплат для матерей-героинь. Матери, родившие и воспитавшие 10 и более детей, получат право на внеочередное медицинское обслуживание, полное освобождение от оплаты жилищно-коммунальных услуг, бесплатное предоставление земельных участков в собственность и первоочередное обеспечение строительными материалами.