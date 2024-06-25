Мастера из Ивановской области завершат роспись собора в Луганске к августу

Свято-Петропавловский кафедральный собор является одним из самых старых храмов в Луганске. Иконописцы мастерской «Палехский иконостас» уже более полугода ведут в нем работы по восстановлению внутреннего убранства, сообщили в департаменте внутренней политики Ивановской области.

Мастера из Палеха известны своей иконописной школой. С ноября 2023 года специалисты приступили к росписи Кафедрального собора в Луганске. За основу мастера взяли технику, характерную для Грановитой палаты.

До Нового года специалисты расписали трапезную часть, после Рождества — центральный придел собора и алтарь, рассказал руководитель мастерской «Палехский иконостас» Анатолий Влезько.

«Роспись, охватывающая 1700 квадратных метров, воссоздает в том числе эпизоды жития святых, имена которых носит храм. К августу 2024 года планируем полностью завершить работу», — добавил он.

Ранее власти Калмыкии отправили в Луганск два КамАЗа со строительными материалами для восстановления разрушенных объектов.