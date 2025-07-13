Мастер спорта Варвара Псарева упала в обморок в театре «Современник»

Мастер спорта международного класса по баскетболу Варвара Псарева потеряла сознание во время посещения театра «Современник» в Москве. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.
По данным источника, на место вызвали скорую помощь. Медики осмотрели спортсменку, оказали необходимую помощь и решили, что госпитализация не требуется.
Ранее в Большом Московском цирке на проспекте Вернадского гимнаст рухнул с высоты шести метров. Во время выступления он несколько раз перевернулся в воздухе, но упал мимо мата. После падения у гимнаста начались судороги, и он потерял сознание. У спортсмена обнаружили ушиб мозга и компрессионный перелом позвоночника.
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