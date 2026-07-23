Мастер по поклейке обоев из Витебска стал звездой соцсетей

Пост мастера по поклейке обоев из Витебска о походе в кафе стал вирусным в Сети

Пост мастера по поклейке обоев из Витебска Олега о походе в кафе набрал почти полмиллиона просмотров в социальной сети и вызвал активную реакцию пользователей.

Мужчина рассказал, что для него посещение кафе — не повседневное занятие, а особое событие. По его словам, он всю жизнь работал на тяжелых работах, в том числе дорожным рабочим, мастером в ДРСУ и в сфере строительства и ремонта.

Для многих поход в кафешку — это обыденность. А для меня это праздник. Всю жизнь работал на тяжелых работах. К деньгам отношусь очень ответственно, понимая, что с неба деньги мне не упадут, — написал Олег.

Пользователи Сети поддержали мужчину и предложили оплатить ему ужин в ресторане. Некоторые также пригласили его в гости в разные страны.

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