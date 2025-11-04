Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов одобрительно высказался о драке с участием своего первого заместителя Ивана Иноземцева в одном из петербургских баров. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Глава региона на оперативном совещании 31 октября, выложенном в соцсетях, заявил, что каждый из его коллег открывает в себе все новые таланты.

«В частности, Иван Борисович [Иноземцев] стал непревзойденным мастером кунг-фу, который владеет традиционным оружием — стул», — сказал Филимонов.

Губернатор пояснил, что его заместитель вступился за слабого, причем неважно, кто это — мужчина, женщина или девушка. Он подчеркнул, что в России необходимо избавляться от «лихолетья», когда люди в публичном месте вместо оказания помощи спокойно наблюдают и даже снимают на телефоны, как кого-то унижают или оскорбляют.

Филимонов также назвал русское общество сильным и консолидированным, помогающим «друг другу по всей стране».

В середине октября петербургские полицейские задержали Иноземцева после драки в лобби-баре премиального отеля Palace Bridge Hotel на Биржевой линии. Филимонов позже рассказал, что чиновник защитил посетителя, на которого напали.