Мастер фэн-шуй Белокрылова посоветовала не начинать год в беспорядке и с долгами

Мастер фэн-шуй Алена Белокрылова рассказала Ura.ru , как правильно подготовиться к встрече Нового года и создать благоприятные условия.

Специалист посоветовала не начинать год в беспорядке и с долгами. Один из главных запретов — встречать праздник в неубранном доме, особенно с пылью в углах, которая символизирует застой энергии Ци. Всю уборку необходимо завершить до 31 декабря. Также важно рассчитаться со старыми финансовыми обязательствами.

Кроме того, эксперт рекомендовала избегать ссор, слез и слов с негативной окраской. Новогодняя ночь задает тон всему году, поэтому крики, споры и упоминания неприятностей или болезней считаются крайне нежелательными.