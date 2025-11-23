Массовую драку после московского дерби начал фанат «Спартака»

Армеец, по версии журналистов, специально решил сесть именно на трибуне «Спартака». На кадрах видно, как он всячески провоцировал оппонентов: спорил, пел кричалки и даже показывал неприличный жест.

Когда фанат ЦСКА попытался уйти, то наткнулся на одного из болельщиков команды-противника. Тот резко ударил его. К избиению подключились и другие люди.

По данным источника, в полицию и больницу после случившегося пострадавший решил не обращаться.

Драка произошла вчера на стадионе «Открытие Арена». Как сообщили в пресс-службе ЦСКА, по факту случившегося начали расследование. По отношению к нападавшим намерены применить санкции.