Масштабный сбой произошел у трех крупных российских банков

Пользователи Сбербанка, ВТБ и Т-Банка сообщили о сбоях

Днем 29 декабря в работе сервисов Сбербанка, ВТБ и Т-Банка произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector .

Больше всего жалоб поступило от клиентов ВТБ. Технический сбой затронул жителей Московского региона, Ямало-Ненецкого автономного округа, Санкт-Петербурга и Самарской области.

Пользователи приложений сообщили о невозможности совершить перевод. В Сбербанке и Т-Банке РБК уточнили, что на их стороне сбоев не зафиксировали.

В ВТБ отметили, что некоторые клиенты могли столкнуться с ограничениями в работе карт, банкоматов и приложения «ВТБ Онлайн». Неполадки уже устранили, все системы работают в штатном режиме.

Несколько дней назад масштабный сбой зафиксировали в работе Telegram. О сбоях писали из Санкт-Петербурга и Москвы, Ивановской и Ленинградской областей. Причины произошедшего неизвестны.