Масштабный гастрономический фестиваль «Вкусы России» пройдет в Москве

С 14 по 24 августа 2025 года в Москве пройдет масштабное событие — фестиваль «Вкусы России». В этом году на мероприятии соберутся более 300 производителей из 77 регионов страны, сообщила « Москва.ру ».

Посетители смогут познакомиться с более чем пятью тысячами наименований региональных продуктов, включая мясные и кондитерские изделия, мед и деликатесы.

На территории ВДНХ будет работать ресторанный дворик, где гости попробуют национальные блюда разных регионов. Также в павильоне «Главвино» организаторы представят авторский сет «Вкусы России» и проведут дегустации российских вин.