Масляков-младший заявил, что КВН сохранит свою уникальность в цифровую эпоху

Президент международного Союза КВН Александр Масляков-младший в разговоре с Life высказался о влиянии искусственного интеллекта на формат Клуба веселых и находчивых. Он подчеркнул, что живая человеческая коммуникация остается неотъемлемой частью КВН, и ее не может заменить искусственный интеллект.

«Мы слышали про потенциал искусственного интеллекта и тоже пока еще непонятно, что этого за собой влечет. Например, много сегодня говорилось про дизайн, про промышленный дизайн. Возможно, искусственный интеллект это все заберет. Мы этого пока не знаем. КВН он не заберет, потому что КВН — это офлайн, это человеческое общение», — отметил Масляков-младший.

Президент Союза также подчеркнул, что КВН играет важную роль в сохранении пространства для живого творческого общения в условиях цифровизации. Масляков поддержал расширение возможностей для добровольного участия школьников в КВН, однако выступил против введения его как обязательного школьного предмета. Он также одобрил интеграцию КВН в систему дополнительного образования, считая, что такая практика должна быть доступна повсеместно при сохранении принципа добровольности участия.