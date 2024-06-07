Масла подмосковного производства будут поставлять в Иркутскую область

«Газпром нефть» и правительство Иркутской области на ПМЭФ заключили соглашение о поставках в регион современных российских автомобильных и индустриальных масел. Часть продукции производится на Московском заводе смазочных материалов во Фрязине. Оператором соглашения выступает «Газпромнефть — смазочные материалы».

В рамках договоренностей предприятиями Иркутской области будет представлен широкий ассортимент продукции, который включает свыше 1 тысячи наименований автомобильных и специализированных масел. Основу поставок составят смазочные материалы для машиностроения и металлургической отрасли, добывающей промышленности и энергетики, сельскохозяйственного сектора и транспортно-логистического комплекса. С 2021 года компания выпускает эффективные турбинные и трансформаторные масла для оборудования гидроэлектростанций и энергетических установок, а также гидравлические смазочные материалы для современных моделей прокатных станов и литейного оборудования.

Также промышленные предприятия Иркутской области протестируют сервис предиктивной аналитики. Эта система на основе технологий искусственного интеллекта анализирует состав работающего в оборудовании масла, прогнозирует состояние техники и необходимость проведения сервисного обслуживания.

Александр Дюков, председатель правления «Газпром нефти»:

«Иркутская область — один из крупнейших российских регионов с уникальным географическим положением. В экономике региона представлено большое число предприятий промышленности, энергетики, транспорта, которые формируют высокий спрос на качественные масла, а также сопутствующие сервисы и технологии. Мы рады, что Иркутская область присоединяется к большому числу российских регионов, с которыми наша компания сотрудничает в этой сфере. „Газпром нефть“ готова поставлять иркутским предприятиям широкий перечень смазочных материалов, под запросы заказчиков разрабатывать уникальные рецептуры масел для отдельных образцов оборудования, а также предлагать комплексные технические решения».

Игорь Кобзев, губернатор Иркутской области:

«Иркутская область обладает высокоразвитой добывающей промышленностью, которая формирует около трети валового регионального продукта. В регионе добывают нефть, газ, уголь, железные руды, редкие металлы и другие ценные ресурсы. В последние годы новый импульс получила обрабатывающая промышленность, включая деревообработку, фармацевтику, нефтехимию, тяжелое машиностроение, цветную металлургию. Все эти важнейшие отрасли экономики нуждаются в эффективных отечественных решениях и смазочных материалах. Уверен, что совместно с нашими партнерами мы повысим уровень технологического суверенитета области».