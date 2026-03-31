Март-2026 оказался самым теплым за всю историю метеонаблюдений

Март в этом году оказался самым теплым в Москве за всю историю метеорологических наблюдений. Об этом в своем телеграм-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Март-2026 стал самым теплым в Москве за всю метеоисторию! На сегодня среднемесячная температура воздуха составляет +4,7, тогда как рекордно теплый март 2007 года был со средним значением +4,4», — сказал он.

По словам синоптика, отклонение от климатической нормы составило +5,5 градуса. За последние 30 лет в 11 случаях март в Москве оставался зимним месяцем (каким и должен быть по календарю), а в 19 случаях (63%) — уже являлся весенним, со среднесуточной температурой выше нуля.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин заявил, что на Пасху, 12 апреля, в Москве будет облачная погода с прояснениями. Утром температура составит от +4 до +8 градусов, днем — от +9 до +14.