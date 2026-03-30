Синоптик Ильин спрогнозировал облачную погоду с прояснениями в Москве на Пасху

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин сообщил «Москве 24» , что на Пасху, 12 апреля, в столице ожидается облачная погода с прояснениями.

По словам специалиста, утром температура будет колебаться в диапазоне +4…+8 градусов, а днем — +9…+14 градусов. Осадков в первой половине дня не прогнозируют, однако вечером возможен небольшой дождь или морось.

Ильин добавил, что текущая неделя, с 30 марта по 5 апреля, будет теплой. В будние дни температура составит +15…+18 градусов, местами столбики термометров могут подняться до отметки +20 градусов.