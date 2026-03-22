Март-2026 может стать самым солнечным в истории

В марте 2026 года солнечная погода сохраняется почти ежедневно. Месяц может стать самым солнечным в истории, сообщила ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

«Это считается по часам каждый день. Поскольку погода антициклональная и почти каждый день светит солнце, то такое предположение вполне возможно», — ответила специалист на соответствующий вопрос.

По словам Макаровой, норма продолжительности солнечного света составляет 128 часов с учетом средней облачности.

Астрономическая весна пришла в Россию 20 марта в 17:46 по московскому времени — тогда Солнце пересекло небесный экватор и перешло из Южного полушария небесной сферы в Северное.