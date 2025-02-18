Маркетолог Жан: бухгалтеры рискуют лишиться работы из-за ИИ

В ближайшие пять-семь лет искусственный интеллект продолжит активно менять различные отрасли, что приведет к значительному изменению рынка труда. Об этом заявила директор маркетингового и пиар-агентства Анна Жан в беседе с News.ru .

По ее словам, ИИ и дальше будет оптимизировать процессы и повышать уровень персонализации в различных сферах. Нейросеть способна автоматизировать множество задач, из-за чего работники, занятые в рутинных профессиях, такие как операторы кол-центров, бухгалтеры и офисные администраторы, рискуют оказаться под угрозой увольнения.

Эксперт подчеркнула, что консалтинговые компании и юридическая сфера могут столкнуться с последствиями автоматизации, которая заменит простые консультации и услуги. А вот специалисты в области разработки и управления данными, а также дизайнеры для ИИ-продуктов будут более востребованы.