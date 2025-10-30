Маркетолог Новиков отметил, что стоимость новогодней елки может составить до 50 тыс. рублей

Стоимость новогодней елки может составить от пяти до 50 тысяч рублей, а украшения будут стоить от 10 тысяч до миллиона рублей. Об этом сообщил «Москве 24» маркетолог, член Гильдии маркетологов Игорь Новиков.

Эксперт рекомендует заранее покупать новогодние товары из прошлогодних коллекций, так как новые обычно продаются без скидок. Также он советует планировать заказ подарков из-за рубежа, учитывая время на доставку.

По словам Новикова, ближе к 28–29 декабря цены на новогодние товары будут постепенно расти, а после праздников ожидается снижение стоимости. Среди доступных вариантов — китайские елочные игрушки по цене от 100 до 200 рублей. Однако украшения ручной работы могут стоить до 250 тысяч рублей.

При покупке онлайн важно обращать внимание на сертификаты соответствия, отзывы и видеообзоры. Новиков подчеркнул, что риск получить некачественный товар увеличивается, если покупка совершается у неизвестного производителя или на маркетплейсе.