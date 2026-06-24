Маркетолог Новиков объяснил рост интереса к нишевым товарам

Маркетолог, член Гильдии маркетологов Игорь Новиков сообщил «Москве 24» , что интерес к нишевым товарам часто связан не с реальной потребностью, а с желанием покупателя почувствовать свою уникальность.

Ранее нишевыми называли товары или продукты для узкой аудитории, но сейчас этот термин стал популярным в соцсетях и используется гораздо шире, даже по отношению к товарам массового спроса.

По мнению эксперта, популярность трендов в значительной степени определяется социальными сетями. Когда у инфлюенсера появляется контент на тему нишевых товаров, его подписчики начинают активно реагировать, создавать похожий контент, и это вызывает эффект вируса.

Новиков отметил, что алгоритмы соцсетей усиливают интерес к теме: после взаимодействия пользователя с контентом ему чаще показывают похожие ролики. Такой тренд может продолжаться около года или полутора, и лучше всего он подходит для товаров, которые можно быстро запустить или обновить, передает RT.