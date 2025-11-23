Маркетолог Хафизова рассказала, что магазины выставляют самые выгодные предложения после новогодних праздников

В преддверии новогодних праздников маркетолог Алина Хафизова поделилась с изданием «Челны Live» секретами организации праздничных распродаж. Она рассказала, какие приемы используют ритейлеры, чтобы привлечь внимание покупателей, и объяснила, почему самые выгодные предложения часто появляются не в разгар сезона, а после праздников.

Хафизова подчеркнула, что скидки в 70–80% на практике встречаются крайне редко и зачастую являются маркетинговым ходом для создания ажиотажа. Такие предложения обычно касаются старых коллекций или неходовых товаров.

По ее мнению, честной считается скидка в 20–40%, которая действительно позволяет сэкономить. Более высокие проценты часто скрывают манипуляции, такие как искусственное завышение первоначальной цены или использование «фиктивной цены».

Маркетолог также отметила, что самые выгодные предложения появляются после новогодних праздников — в конце января и начале февраля, когда магазины освобождают склады для новых коллекций.

Хафизова посоветовала покупателям не доверять громким объявлениям о «гигантских скидках», заранее сравнивать цены и подходить к покупкам осознанно.