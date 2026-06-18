Маркетолог Григорьев связал популярность шахмат у молодежи с потребностью в общении

Шахматы стали модным видом спорта у молодежи. Интерес зумеров к настольным играм связан с потребностью в живом общении. Такое мнение высказал член совета Гильдии маркетологов Николай Григорьев в беседе с «Москвой 24» .

Он добавил, что на популярность шахмат влияют артефакты массовой культуры, которые становятся очень востребованными.

«Если встреча не является жестким турниром, а дружеской партией, за игрой можно приятно проводить время и общаться», — пояснил эксперт.

По мнению Григорьева, бизнес чувствует новый тренд и начинает его интегрировать, например дает возможность играть в шахматы в своих заведениях.