Маркетолог Григорьев связал популярность шахмат у молодежи с потребностью в общении
Шахматы стали модным видом спорта у молодежи. Интерес зумеров к настольным играм связан с потребностью в живом общении. Такое мнение высказал член совета Гильдии маркетологов Николай Григорьев в беседе с «Москвой 24».
Он добавил, что на популярность шахмат влияют артефакты массовой культуры, которые становятся очень востребованными.
«Если встреча не является жестким турниром, а дружеской партией, за игрой можно приятно проводить время и общаться», — пояснил эксперт.
По мнению Григорьева, бизнес чувствует новый тренд и начинает его интегрировать, например дает возможность играть в шахматы в своих заведениях.