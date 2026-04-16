Маркетолог Чумаков рассказал, что в 2026 году выпускной в Москве будет стоить от 20 000 до 50 000 рублей на человека

Генеральный директор агентства маркетинговых исследований Vector Market Research Дмитрий Чумаков в интервью радио Sputnik рассказал о том, из чего складываются затраты на проведение выпускного вечера в 2026 году.

По словам эксперта, расходы на организацию праздника включают в себя одежду, обувь, услуги салонов красоты, аренду кафе, ресторанов или площадок, кейтеринг, транспорт, услуги ведущих, развлекательные программы, а также работу фотографов и видеографов.

«Стоимость по всем элементам очень сильно различается по стране и зависит от формата самого праздника. Например, те же самые услуги салонов красоты могут составлять от 1000–2000 рублей до 10–20 тысяч рублей на человека, и одежда может стоить от 50 до 100 тысяч рублей и более», — отметил Чумаков.

Для сокращения расходов можно воспользоваться услугами проката одежды, однако позаботиться об этом лучше заранее, предупредил маркетолог. Цены на организацию праздника, по его словам, также варьируются. Если брать Москву, то придется потратить от 20 000 до 50 000 рублей на человека. Приглашение артистов и разнообразные развлекательные программы существенно увеличивают стоимость.

Стоимость ведущих тоже сильно варьируется и начинается примерно от 50 000 за мероприятие для неопытных и неизвестных ведущих и доходит до сотен тысяч рублей для опытных и известных ведущих-инфлюенсеров. Кроме ведущих, зачастую потребуются музыканты и танцоры, стоимость услуг которых составляет 150–250 тысяч рублей за мероприятие. По оценке маркетолога, в целом по сравнению с прошлым годом бюджеты выпускных вырастут примерно на 10–15%.