Марк Розовский отметил, что талантливых людей в России много, но общий уровень актерского мастерства снижается

Театр «У Никитских ворот» открыл 44-й сезон. Художественный руководитель Марк Розовский продолжает руководить театром с момента его основания в 1983 году. В беседе с Пятым каналом Розовский отметил, что талантливых людей в России много, но общий уровень актерского мастерства снижается.

«Россия — это такая страна, где огромное количество талантов, самородков, но, к сожалению, тренд в сторону понижения качества актерского мастерства очевиден», — подчеркнул он.

Режиссер также отметил, что для актера важны интеллект, чувство юмора, физическая и внутренняя свобода. Он ценит актеров, которые не боятся задавать вопросы и искать ответы на «почему».

Одной из острых тем разговора стала экономика театра. Розовский обратил внимание на то, что небольшие театры получают меньше средств, чем крупные, хотя могут собирать полный зал. Он считает, что такая система ставит маленькие театры в неравное положение.

Кроме того, Розовский не отказывается от идеи зарабатывать самостоятельно, но отмечает, что доходы от билетов не всегда позволяют финансировать необходимый объем постановочной работы.

При всей приверженности классике Розовский не считает, что театр должен закрываться от новых технологий. Он говорит о необходимости использовать цифровые инструменты в организационной работе и уже применяет возможности искусственного интеллекта в творческих проектах.

Для Розовского главное — сохранить в театре живого человека, способного думать, искать, сомневаться и заставлять зрителя сопереживать.