Подмосковные строители восстановят здание горсовета в Мариуполе в 2025 году

Работы по восстановлению здания городского совета в Мариуполе вышли на финишную прямую. Подмосковные строители завершают ремонт кровли и меняют окна.

Как пояснили в Министерстве ЖКХ Московской области, здание горсовета пострадало дважды в результате боевых действий. Строители проводят усиление несущих конструкций, монтируют стены и перегородки, а также меняют инженерные системы.

Подмосковные специалисты реконструируют также здания администраций Орджоникидзевского, Ильичевского и Жовтневого районов Мариуполя. Проведение работ контролирует Минстрой России и правительство Московской области.

«Наши специалисты не просто восстанавливают здания, а возвращают Мариуполю его важные административные объекты, которые станут современными, удобными и комфортными для жителей», — подчеркнул министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

Полностью завершить восстановление зданий планируется в 2025 году.