Захарова пообещала рубить правду-матку топором от белорусского коллеги

Выпущенный Минским тракторным заводом топор получила в подарок официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова от начальника управления информации и цифровой дипломатии МИД Белоруссии Руслана Варанкова по итогам встречи в Москве. Фотографию с инструментом дипломат опубликовала в Telegram-канале .

Захарова пояснила, что встретилась с коллегой в рамках межведомственных консультаций по информационному сопровождению внешней политике и работе со СМИ. В ходе встречи дипломаты обсудили вопросы сотрудничества в борьбе с дезинформацией и фейками, проекты в исторической сфере, а также поделились мнениями о работе журналистов двух стран.

«Консультации прошли настолько продуктивно, что по их завершении Руслан Николаевич вручил мне топор-колун Belarus производства Минского тракторного завода. С таким инструментом будем теперь еще сильнее рубить правду-матку», — добавила Захарова.

В конце мая она заявила, что украинские власти нечетко обозначили позицию по переговорам с Россией. Также дипломат добавила, что заявившие о своем желании стать посредниками в диалоге лидеры европейских стран не получат возможности даже сесть за стол переговоров.