Маргарита Симоньян представила фильм Тиграна Кеосаяна на «Евразия-Кинофест»

В Сочи прошла гала-премьера художественного фильма «Семь дней Петра Семеныча», который снял режиссер Тигран Кеосаян. Его жена, главный редактор RT и «Россия сегодня» Маргарита Симоньян лично поприветствовала гостей международного фестиваля «Евразия-Кинофест» перед началом показа. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Мы в процессе этой работы несколько раз чуть не развелись, как это часто бывает, потому что сценарий по моему рассказу. И я как автор была часто не согласна с тем, как он все это преобразует в сценарий из рассказа. И в итоге, конечно, как всегда, он во всем оказался прав. И фильм оказался несоизмеримо круче, глубже, веселее и одновременно грустнее, чем был мой рассказ», — поделилась Симоньян.

На премьеру собрались более тысячи зрителей. Среди гостей были участники кинофестиваля более чем из 26 стран, актеры и представители киноиндустрии. Главную роль в фильме исполнил народный артист России Федор Добронравов.

Лента рассказывает о 70-летнем мужчине, который узнает о возможной смертельной болезни и начинает переосмысливать свою жизнь. Каждый из семи дней героя становится отдельной историей, полной неожиданных встреч и событий.

Фильм снимали в Москве, в Сочи и на территории Фонда «Сириус». Оператором выступил Иван Гудков, композитором — Сергей Терехов, а художником-постановщиком — Валерий Архипов.

Ранее Симоньян опровергла вбросы о благотворительных сборах. По ее словам, они с мужем не организовывают благотворительные сборы, а помогают людям из своих средств.