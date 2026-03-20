Манул Тимофей остался без польской невесты

Знаменитый обитатель Московского зоопарка манул Тимофей пока не сможет обрести спутницу жизни из Польши. Руководство Варшавского зоопарка такой вариант не рассматривает, рассказал РИА «Новости» представитель этой структуры.

Несмотря на то, что Тимофей является одним из самых популярных животных в России, а Джесси получила титул «животное года» в Польше, их союзу мешают бюрократические и программные тонкости.

Причина отказа кроется в строгих международных правилах разведения редких видов. Польская самка Джесси официально включена в Европейскую программу защиты животных, которую курирует профильная организация европейских зоопарков.

Все способные к размножению манулы в Польше закреплены за этой программой, и поиск партнеров для них ведется исключительно внутри европейской сети.

Это исключает возможность официальной «командировки» или передачи биоматериала между польским зверинцем и Московским зоопарком.

Тем не менее, поиски невесты для Тимофея не прекращаются. Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова ранее рассказывала, что специалисты активно ищут подходящую самку, которая не была бы родственницей Тимофею.

Для этого зоосад сотрудничает с различными заповедниками и природоохранными организациями, чтобы найти манулу пару с хорошей генетикой.

Манулу Тимофею уже пять лет. Он считается одним из самых популярных животных Московского зоопарка.