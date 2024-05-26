Мантуров объяснил, чему научилась Россия после ухода западных компаний

Россия уже получила хороший урок после ухода западных компаний с отечественного рынка и не допустит повторения ситуации, аналогичной с Airbus и Boeing. Об этом журналисту Павлу Зарубину сказал первый вице-премьер Денис Мантуров.

«Вы знаете, я спущусь на землю с неба. Приведу пример насчет автомобильной промышленности. Демарш зарубежных производителей показал, что можно уехать за один день. Мы получили хороший урок, такого точно больше не допустим, повторения не будет», — заявил он в ответ на вопрос о действиях страны, если американские авиакомпании вновь попросятся в Россию.

Мантуров добавил, что обслуживание самолетов Airbus и Boeing выполняется в предназначенный сроки и в соответствии с имеющимися требованиями.

Ранее президент России Владимир Путин назвал западные санкции источником проблем и возможностями для развития России.