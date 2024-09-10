Мантуров исключил возвращение в Россию «хлопнувших дверью» автоконцернов

Покинувшие Россию после начала специальной военной операции иностранные автомобильные концерны вряд ли вернутся в обозримом будущем. Об этом в интервью газете «Ведомости» заявил первый вице-премьер и бывший министр промышленности и торговли страны Денис Мантуров.

Он пояснил, что сделал такой прогноз из-за поведения производителей автомобилей. В отличие от них, компании из других отраслей при подписании договоров о выходе из российских активов оставили за собой право обратного выкупа своих предприятий в ближайшие шесть лет.

«Многие из них по-прежнему на связи с нами, обслуживают оборудование предприятий и всячески демонстрируют желание возобновить работу. А автопром просто сбежал, хлопнув дверью», — заявил Мантуров.

Первый вице-премьер добавил, что автопромышленники тоже получили право на опционы по возврату своих заводов. Но перспективы их возвращения очень сомнительны. Сменившие их новые партнеры предоставили более комфортные условия работы предприятий.

Отвечая на вопрос о готовности правительства принять меры по ужесточению ввоза автомобилей из Китая, которые заполонили отечественный рынок, Мантуров ответил, что закрытия импорта не планируется. Вместо этого власти создадут условия, которые сделают инвестиции в локализации производства выгоднее прямого ввоза.

«Это субсидии на НИОКР, на затраты по реинжинирингу, льготные займы Фонда развития промышленности, кластерная инвестиционная платформа, программы стимулирования спроса. Все это не только снизит финансовую нагрузку на предприятия, но и даст возможность продавать машины на более выгодных условиях», — пообещал первый вице-премьер.

Не все ушедшие из России иностранные производители автомобилей сохранили право на обратный выкуп своего производства. Компания Volkswagen после продажи своего российского бизнеса за 125 миллионов евро утратила право на опцион для возвращения своего завода в Калужской области.