Мантуров и Беглов вошли в состав участников торжественного открытия ПМЭФ-2024

В четверг, 6 июня, состоится торжественная церемония открытия Петербургского международного экономического форума. Состав ее участников уже определили.

В церемонии будут участвовать губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и зампред правительства Вьетнама Чан Лыу Куанг. На нее также придут заместитель председателя правительства России Денис Мантуров и премьер-министр ЦАР Феликс Молуа.

В состав участников включили президента «Нового банк развития» Дилму Русеф, вице-президента Республики Эль-Сальвадор Феликса Ульоа и министра промышленности и торговли Бахрейна Абдуллу Адель Абдуллу Фахро.

Торжественное мероприятие начнется в 13:00. Церемонию будут транслировать на сайте ПМЭФ-2024.

Петербургский международный экономический форум стартовал 5 июня и завершится в субботу, 8 июня. Его главной темой в этом году обозначили «Основу многополярности — формирование новых центров роста».

Главную программу форума разделили на четыре тематических блока. Каждый из них отвечает основной миссии ПМЭФ-2024 по выстраиванию многополярной международной системы и поддержанию глобального баланса сил.