Манипуляции или алкоголизм? Что заставляет родителей запирать детей дома

Жительница Сахалина полтора года издевалась над дочерью, запирая ее дома и доведя до больших проблем со здоровьем. Против женщины возбудили уголовное дело. Что заставляет родителей так поступать с собственными детьми, рассказала 360.ru врач-психиатр Научного центра персонализированной медицины Наталья Соловьева.

По ее словам, причин для подобного может быть несколько. Чаще всего это психическое заболевание или склонность к шантажу.

«Отсутствует чувство любви как таковое, когда человек не способен заботиться о ребенке и использует для манипуляций с мужем либо с кем-то еще. При этом страдает ребенок. Он может недоедать, недополучать воздуха, прогулок — вплоть до таких диких случаев», — рассказала психиатр.

При этом она отметила, что органы контроля должны были держать на контроле семью, в которой девочка училась на дому, но почему-то этого не делали.

Также, по словам Соловьевой, причиной такого поведения может стать прогрессирующий алкоголизм.

«У меня сейчас несколько проблемных семей. Когда скрытый алкоголизм в семье, дети в благополучных, даже богатых семьях, при няньках и другом приходящем персонале, все равно иногда остаются элементарно голодными, недопивающими жидкости, негуляющими. Это проблема не социальных низов, а общая, связанная с целым спектром нарушений», — рассказала врач.

Ранее соседка жительницы Приморья, попытавшейся зарезать трехлетнего сына, рассказала, что женщина была непьющей и не издевалась над детьми, хотя и могла накричать.